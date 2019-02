Neue Zeitregelungen sollen Eltern helfen

Brühl.Der Parkplatz zwischen Rathaus und evangelischer Kirche beschäftigte einmal mehr den Gemeinderat. Er wurde als Mitarbeiterparkplatz für die Rathausbediensteten ausgewiesen und Kontrollen hatten für Unmut bei Eltern gesorgt, die ihren Nachwuchs in den benachbarten Kindergarten Heiligenhag gebracht hatten (wir berichteten).

Auf die Anfrage Claudia Stauffers (FW) zur Parkplatzsituation dort erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck, dass auf dem Platz beim Rathaus nun Parkplätze mit einer 30 Minutenregelung und in der Karpfengasse sieben Parkplätze mit einer 60 Minutenregelung geschaffen werden sollen. Eine Lösung, die die zahlreich bei der Ratssitzung anwesenden Eltern sichtlich zufrieden stimmte.

Ungelöst sei jedoch die Parkplatzsituation für die 14 Erzieherinnen. Am Ratstisch schien jedoch klar, dass man hier nicht extra Parkplätze schaffen könne.

Was allerdings gemacht werden soll, so der Bürgermeister, sei einen Plan über bestehende Langzeitparkplätze zu erstellen, der dem Kindergarten überreicht werden soll. So gebe es im hinteren Bereich des Messplatzes eigentlich immer genügend Parkplätze – weit weg vom Kindergarten seien diese nicht, so Göck. ske/ras

