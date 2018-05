Neuer Boden für Sporthalle geplant

Anzeige

Brühl.Zu einer öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat heute um 18.30 Uhr im Rathaus. Zunächst geht es in der Tagesordnung um die Vergabe für Abbruch und Neubau des Bodens in der Schillerschul-Sporthalle. Dieser Boden sei stark sanierungsbedürftig, erklärt die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage. An mehreren Stellen sei durch die große Nutzung die Unterkonstruktion gebrochen. Somit komme es in Teilbereichen zu verstärkten Schwingverhalten, das zu Verletzungen der Sportler führen könne, erklären die Bauexperten.

Bei einer Reparatur von Teilbereichen könne ein gleichmäßiges Bewegungs- und Dämpfungsverhalten über die gesamte Fläche nicht gewährleistet werden. Deshalb wurde die komplette Erneuerung vorgeschlagen.

Die Konstruktion und die Spielfeldeinteilung sei mit den Nutzern – Schule und Handballverein – abgesprochen worden. Nun soll der Auftrag erteilt werden, dazu war die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben worden. Der günstigste Bieter hat einen Kostenvoranschlag von knapp 99 000 Euro gemacht.