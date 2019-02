Neuer Grillplatz und stabile Seitenwände

Brühl.Das Jugendhaus freute sich über viel Besuch. Nicht nur von Jugendlichen, sondern von Vertretern verschiedener Einrichtungen. Grund war eine großzügige Spende der katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Rohrhof. 5600 Euro hatten die Frauen durch den Erlös des Adventsmarktes erwirtschaftet. Es wurden in Handarbeit Kränze gebunden und Marmeladen gekocht. „Wir sind stolz, auch ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die sich für das Gemeinwohl einsetzt“, sagte Elsbeth Franz, Vorsitzende der Kfd.

Das Jugendhaus ist eine der Einrichtungen, denen ein Teil des Geldes zugutekommt. „Die Jugend liegt uns sehr am Herzen. Sie ist ja auch unsere Zukunft“, so die Kfd-Vorsitzende. Maren Jungblut, Leiterin der mobilen Jugendarbeit, freute sich sehr darüber, dass auch die jungen Leute bedacht wurden, die diese Spende sehr wertschätzen. Was damit gemacht wird? „Wir entscheiden gemeinsam mit den Jugendlichen, wofür wir das Geld einsetzen. Aber vermutlich wird es in die Seitenwände der Bühne investiert, da diese schon alt sind“, erklärte Jungblut.

600 Euro für Dourtenga

Neben dem Jugendhaus freuen sich weitere Einrichtungen über eine Spende, dazu gehören die Vesperkirche und das Frauenhaus in Mannheim, die Brühler Stiftung für Bürger in Not, die Lebenshilfe Hockenheim, der Verein Frühchen, die Jugendkirche Samuel, das Projekt Amalie und das Haus Berthildis. 600 Euro fließen regelmäßig in die afrikanische Partnergemeinde Dourtenga und sind immer fest eingeplant, so Franz. Außerdem unterstützt die Kfd die Mannheimer Institution „Clara“ – den ökumenischen Hospizdienst unterstützt auch „Kollerkrotten“-Prinzessin Janina I. in der Kampagne.

Seit über 20 Jahren ist Winfried Geier ehrenamtlich im Haus Berthildis der katholischen Kirchengemeinde tätig. Gute 40 Wochen im Jahr ist es belegt, wie Geier mitteilte. Da allerdings keine größeren Beträge in Mönchzell erwirtschaftet werden, freut er sich besonders über die Spende. „Wir wollen damit unter anderem unseren Grillplatz erneuern.“

Die Lebenshilfe Hockenheim wolle mit der Spende Ausflüge finanzieren und den Bau eines Gartenhauses realisieren. „Dies wird bei uns aber mit dem Bewohnerbeirat abgestimmt“, so Petra Surma. Familien und ihre zu früh geborenen Kinder werden vom Verein Frühchen unterstützt und das bis in die Schulzeit. „Durch Hausbesuche werden Familien begleitet und beraten“, erklärte Simone Engelhardt. Und auch das Stiftungsvermögen der Brühler Stiftung für Bürger in Not wird aufgestockt. Damit werde gewirtschaftet, um auch künftig Geld zur Verfügung zu haben, so Hauptamtsleiter Christian Stohl. vas

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.02.2019