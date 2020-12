Brühl.. Joachim Klotz (l.) war es, der in den vergangenen 32 Jahren die Entwicklung der Gemeindebücherei als deren Leiter geprägt hat. Im Februar wechselt er in den Ruhestand und übergibt seine Aufgaben an Christian Sauer (r.). Neue Namen finden sich auch in der katholischen Kantorei, in der Stefan Göttelmann im Juli die Leitung übernimmt, und im Rathaus mit Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls. / ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.12.2020