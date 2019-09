Neues Fußballerdomizil wird vorgestellt

Das Areal des Sportparks-Süd mit der Halle des Turnvereins am linken Bildrand, den teilweise erneuerten, teilweise noch alten Sportanlagen in der Mitte und der auffälligen Baumgruppe beim bisherigen Areal des Schäferhundvereins am rechten Bildrand. Auf der anderen Seite der mittig querenden Straße zwischen Brühl und Ketsch sieht man das markante Dreieck der früheren Gärtnerei, das künftig dem Schäferhundverein als neues Domizil dienen soll. Das geplante Clubhaus des Fußballvereins soll halb auf dem alten Platz des Schäferhundvereins, halb auf dem Grünbereich neben dem alten Sportplatz in der rechten Bildhälfte entstehen.

© fuchs