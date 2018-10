Neues Museum mit einem klangvollen Namen

Brühl.Die Gemeinde wird um eine heimatgeschichtliche Attraktion reicher. Der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege eröffnet am Samstag, 20. Oktober, in den früheren Heimatstuben der Neugasse ein Görler-Museum als extern geführte Außenstelle des Heimatmuseums. Sammler Klaus Triebskorn hat in mühevoller Kleinarbeit viel über das einst in der Hufeisengemeinde angesiedelte Unternehmen zusammengetragen

