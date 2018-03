Anzeige

In einem zweiten Schritt sollen 2019 ein Behinderten-WC mit entsprechender Umkleide, ein Personalraum und ein Besucher-WC verwirklicht werden. Außerdem ist geplant, den Kassenbereich und das Foyer neu zu gestalten, was bisherigen Berechnungen zufolge etwa 135 000 Euro kosten dürfte.

Die Gemeinde tätige damit eine wirklich große Investition, die sich am Ende auf fast 1,2 Millionen Euro summieren dürfte, prognostizierte Göck. Doch dafür erhalte die Gemeinde ein attraktives Bad – für Bürgermeister Göck gehört das zur unverzichtbaren Grundversorgung der Bürger. „Hoffentlich hält das Hallenbad nach der Sanierung dann auch wieder einige Jahre“, schloss Göck.

Hans Faulhaber (CDU) sah die Sanierung als notwendig an, das Bad werde so mit seinem dann verbesserten Ambiente noch interessanter. Allerdings mahnte er die Nachbesserung der Arbeiten des vergangenen Jahres an.

In die gleiche Kerbe schlug Gabriele Rösch (SPD), denn es könne ja nicht sein, dass man in den neuen Duschen im Abwasser stehen müsse. Für die Beleuchtung des neuen Foyers empfahl sie eine energiesparende LED-Technik.

Ulrike Grüning (GLB) erklärte, man habe sich vor Jahren für die Sanierung ausgesprochen, nun solle man es auch weiterführen. Karl-Heinz Schönberg (JL) argumentierte andersherum, er sei gegen die Sanierung gewesen, aber die jetzige Planung gefalle ihm sehr gut. ras

