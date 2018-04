Anzeige

Brühl.100 Punkte – ein wahrhaftes Traumziel. Zumindest für jene Zwei- und Vierbeiner, die sich gemeinsam einem Parcours widmeten, der für Außenstehende fast unsichtbar erscheinen dürfte. Zwischen blauen Begrenzungshütchen, kleinen Markierungen und Schildern, die mit Nummern versehen waren, tanzten sie ihren ganz persönlichen Tanz im Team beim Verein der Hundefreunde in Rohrhof.

Mit Bravour, stellten Richterin Daniela Novak und ihr Steward Dorothea Höfler fest und näherten sich immer wieder der 100-Punkte-Grenze bei ihrer Bewertung der Mensch-Hund-Teams, die sich in ihrer Leistung im Rally-Obedience beurteilen ließen. Das ist eine Form des Hundesports, die sich aus der Schule des Gehorsams heraus entwickelt hat und dank viel Bewegung und Dynamik für Mensch und Tier offensichtlich richtig Spaß bringt.

Größte Gruppe im Kreisverband

„Wir haben eine sehr große Gruppe, sogar die größte in der Kreisgruppe“, so Frank Henk, Vorsitzender des Vereins der Hundefreunde Rohrhof, der sich freute, 60 Starter an diesem Frühlingsmorgen auf dem Platz begrüßen zu können. In fünf Klassen unterteilt, konnten sich die Starter bewähren. Auch Saskia und ihre Mutter Uta Montag waren mit dabei. Sie gehörten zu der Gruppe der Anfänger und freuten sich über ihr erstes Turnier. Kein Wunder, dass Rüde „Max“ da stolz sein „Azubi“-Schild am Revers trug. Und siehe da: Er holte gemeinsam mit Uta Montag gleich 93 Punkte – 100 sind das Maximum.