Nicht der Docht brennt

Hallo Kinder! Ich liebe es, wenn in der Adventszeit Kerzen entzündet werden. Das strahlt so viel Ruhe, Wärme und Geborgenheit aus. Aber es ist auch spannend, denn was genau brennt eigentlich bei der Kerze? Ich habe mich da mal schlaugemacht. Im Inneren einer Kerze befindet sich ein Faden aus Baumwolle, den man Docht nennt. Er ist umgeben von Wachs. Früher nahm man Wachs, das die Bienen produziert haben. Im Mittelalter war das ein wichtiges Handelsgut, vor allem, weil in den Kirchen sehr viele Kerzen brannten. Heute besteht das Wachs meisten aus Stearin, das aus Fett und Öl gewonnen wird. Das schmilzt schon bei einer Temperatur von 60 Grad Celsius. Zunächst entzünden wir den Baumwollfaden. Der brennende Docht erwärmt das Wachs, so dass der obere Teil flüssig wird. Dann steigt es am Docht empor, verdampft und verwandelt sich in Kohlenstoff und Wasserstoff. Das, was wirklich brennt, sind also gasförmige Bestandteile des Wachses und nicht wirklich der Docht. Solange die Flamme brennt, steigt Wachs auf, wird er umgewandelt und seine brennbaren Bestandteile halten die Flamme in Gang. Die brennenden Kohlenstoffteilchen bilden eine Flamme. Sie sind dann bis zu 800 Grad Celsius heiß, so dass sie hell glühen. Das ist das Licht, das wir sehen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.12.2020