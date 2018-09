Nicht weit vom Stamm entfernt

Von wegen: Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Ich mache gerade die ganz andere Erfahrung. Der Weg, den ich täglich mit meinen Hunden gehe, ist von Apfelbäumen gesäumt. Und da die reifen Früchtchen bekanntlich nicht weit vom Stamm fallen, werde ich quasi von Vitaminbomben unter Dauerbeschuss genommen. Und das scheint meiner Meinung nach nicht unbedingt gesundheitsförderlich zu sein.

Ganz abgesehen davon ist es schwierig, den Gesprächspartnern nach einer heimtückischen Apfelattacke zu erklären, warum man über und über mit Apfelmus bekleckert ist. Hätte ich ein Kind und keine Hunde, wäre mir das Mitleid der Gesprächspartner gewiss, so aber hält man mich in der Nachbarschaft wohl eher für nicht fähig, zivilisiert den Löffel mit Brei zum Mund zu führen.

Nein, ich glaube ahnen zu können, warum die alten Römer und dann später die Naturwissenschaftler den Apfel malus tauften – malus heißt schlecht. Und genau einen solchen Charakter möchte ich den Früchtchen gerne zuschreiben. Nur einmal war das anders: 1726. Ob der Apfel Isaac Newton am Kopf traf oder in einiger Entfernung aufprallte, ist in unterschiedlichen Versionen überliefert. So oder so löst das Ereignis in der Physik ein Erdbeben aus. Mal schauen, was mir so alles einfällt.

