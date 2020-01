Nico Ortmann bringt exotische Reptilien in die Manege

Brühl.Tiere, Artistik und Clownerie – das verspricht der Zirkus Rolina, der zur Zeit auf dem Parkplatz des Realmarktes Station macht. Die Brüder Andy, Toni und Nico Ortmann haben eine Vorliebe zu Tieren: Alle drei präsentieren verschiedene Tierarten in der Manege. So kommt Andy Ortmann mit einem Exotenzug von bis zu 21 Tieren in das Zirkuszelt, darunter Kamele, Zebras, Wasserbüffel, schottische Hochlandrinder, Esel und Lamas. Nico Ortmann und seine Partnerin entführen die Besucher in die spannende Welt der Reptilien: Bartagame, Schlangen, Schildkröten und andere Krabbeltiere können die Besucher hautnah erleben. Außerdem führt Toni Ortmann edle Rassepferde, temperamentvolle Araber und Ponys in der Manege vor.

„Respektvolle Tierdressuren sollen das Vertrauen zwischen Mensch und Tier demonstrieren. Den Tieren darf es an nichts fehlen und das können unsere Besucher auch an den Freianlagen erkennen“, sind sich die Brüder einig. Das Duo Eranni zeigt mit Kraft und Eleganz unter der Zirkuskuppel graziöse Artistik an den Strapaten. Levinia führt mit Schönheit und Können am Ring alles vor, was man so in der Luft vollführen kann. Ungefährlich ist das nicht, denn es ist keine direkte Sicherung möglich. Miss Cindy zeigt sich mit ihren tanzenden Hula-Hoop-Reifen – das macht sie mit graziler Eleganz.

Kunst des Jonglierens

Die Rolina Sisters bringen zum Abschluss in moderner Aufmachung alles in die Luft, mit was man jonglieren kann: Keulen, Ringe und Bälle. Die Kunst des Jonglierens sehen die Zuschauer deutlich bei der Gruppenjonglage der Gebrüder Ortmann.

Nicht zu unterschätzen ist die Clownerie: Alwin und sein Partner bringen getreu dem Motto „Lachen ist gesund“ mit Reprisen und traditionellen Clownsdarbietungen in moderner Verpackung die Besucher zum Lachen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.01.2020