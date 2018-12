Nie verlöschendes Leuchten

Brühl.„Das Licht, das nicht verlöschen darf“, das Thema des Gottesdienstes, zog sich als roter Faden auch durch die anschließende Adventsfeier der katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) Brühl. Der festlich geschmückte Saal des Pfarrzentrums mit kunstvoll gefalteten Stoffservietten, roten Kerzen und je einer Faltkarte mit Gedicht, stimmte die Frauen und ihren Präses Pfarrer Erwin Bertsch erwartungsfroh.

Gerda Gaisbauer, die Vorsitzende der Kfd Brühl, hieß alle willkommen. Es folgte der kulinarische Teil des Abends in Form von liebevoll angerichteten Tellern, Tee und Glühwein. So gestärkt begann der besinnliche Teil. Gerda Gaisbauer dankte allen, die dazu beigetragen hatten, und belohnte sie mit einem adventlichen Blumenstrauß: Gisela Bartonek, Gerlinde Fritz, Ulli Klein, Mechthild Mehrer, Ursula Menges und Vroni Pfister mit ihrem Team.

Begleitet von Mechthild Mehrer wurden Lieder gesunden. Gabi Jordan, Inge Fickeisen und Gabriele Heil unterhielten sich über Thérèse von Lisieux, sie wird als Heilige und Kirchenlehrerin verehrt, und später, verstärkt durch Rita Kühner, führten sie noch ein Weggespräch.

Ulli Klein sorgte mit ihrer klaren Stimme für weihnachtliche Gefühle. Gabi Jordan gab die Höhe der Kollekte bekannt, die auch in diesem Jahr wieder an die Kinderhilfe Bethlehem fließen wird, einem der vielen sozialen Projekte der Kfd, Brühl.

Nachdenken über Vielfalt

Gerda Gaisbauer stimmte nachdenklich mit einer Geschichte, in der alles, was ausländische Wurzeln hat, aus Deutschland verschwand; denn was bliebe da noch übrig? Liebgewordene Traditionen muss man pflegen, so trat auch in diesem Jahr wieder der Spontanchor auf.

Mit einem geistlichen Impuls, verbunden mit den Wünschen für eine gesegnete Weihnacht und ein gesundes neues Jahr, verabschiedete Gerda Gaisbauer die Frauen nach der schönen Feier. gkh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018