Noch fehlt der Gemeinde ein zweiter Pfarrer

Anzeige

Brühl.Die evangelische Kirchengemeinde bekommt „hohen Besuch“, denn von Montag, 5. März, bis Sonntag, 11. März, findet die Visitation statt. Im sechsjährigen Rhythmus wird von höherer Stelle der evangelischen Kirche geschaut, „wie es so läuft“ in der Kirchengemeinde. Dabei sollen auch Zukunftsvisionen im Fokus stehen, die der Gemeinde, nach eigener Aussage, dieses Mal etwas schwer gefallen. So gibt es immer noch das Problem der Besetzung der zweiten Pfarrstelle. „Wenn es in unserer Kirchengemeinde wieder rund läuft und alle Arbeiten gut verteilt sind, haben wir auch wieder Zeit und Kraft neue Dinge und den guten Erhalt der alten in den Vordergrund zu stellen.“

Am Montag, 5. März, ist um 17.30 Uhr ein öffentliches Treffen des Gemeindebeirats im Gemeindezentrum und am Sonntag, 11. März, ab 10 Uhr ein Gottesdienst im Gemeindezentrum und einer anschließenden Gemeindeversammlung. jh