Norbert Blum verstärkt die Schach-AG

Brühl.Die Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Problematik verhindern seit März, dass die Senioren der Brühler Aktionsgruppe 60plus ihr Engagement in den örtlichen Schulen weiterführen können. „Wir dürfen uns noch nicht einmal dort treffen“, bedauert Sprecher Helmut Mehrer die entsprechenden Vorschriften.

Nun habe sich Rektor Martin Jendritzki von der Marion-Dönhoff-Realschule der Gruppe angenommen und lädt sie einer Tradition entsprechend zum letzten Treffen des Schuljahres ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktion. Dazu benötige er jedoch seinen größten Raum – die Sporthalle – in der es genügend Platz gebe, um im Corona-Abstand alles zu erklären, was für das nächste Schuljahr zu erwarten sei. Aus erster Hand und so sicher wie möglich, vom Schulleiter und Schulsozialarbeiter Sebastian Köppe, dem schulischen Kooperator der Aktion, heißt es weiter.

Weitere Mitstreiter gesucht

Einiges stehe allerdings schon jetzt fest: Im Zusammenhang mit der erhofften Lockerung werde 60plus neue Mitstreiter gewinnen müssen. „So wie die Mannschaft der Schachtrainer, die sich mit Norbert Blum verstärken wird, einer Koryphäe am Brett und beim Unterricht“, freut sich Helmut Mehrer in der Ankündigung.

„Derjenige der Interesse an dieser für die Atmosphäre in der Gemeinde wertvollen Gruppe hat, ist eingeladen, sich über kontakt@bruehler-aktion-60-plus.de anzumelden, heißt es weiter.

Das letzte Treffen von 60plus in diesem Schuljahr beginnt am Donnerstag, 16. Juli, um 15 Uhr. Bei diesem Treffen ist von den Teilnehmern eine entsprechende Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. sr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.07.2020