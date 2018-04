Anzeige

Brühl.Zahlreiche Mitglieder begrüßte Norbert Klemt, der Vorsitzende des Tanzsportclubs, zur Mitgliederversammlung im katholischen Pfarrzentrum. Im Anschluss berichteten die Vorstandsmitglieder in ihrem jeweiligen Ressort über das abgelaufene Geschäftsjahr.

Nach dem Kassenbericht brachten die abnehmenden Einnahmen durch sinkende Mitgliederzahlen rege Diskussion über die Zukunft des Vereins in Gang. Klemt nutzte die Gelegenheit und warb um die Mitarbeit der Mitglieder im Vorstand, so dass Ideen für den Fortbestand des Vereins nicht nur erarbeitet, sondern auch umgesetzt werden können. „Hierzu fehlt leider immer wieder die notwendige Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder“, so Klemt. Der nächste Tagesordnungspunkt sollte eigentlich durch Anträge aus den Tanzkreisen gefüllt werden. Fruchtvolle Diskussionen über in der vorangegangenen Diskussion vorgebrachten Vorschläge wurden allerdings im Keim erstickt. Anträge müssen nämlich vor der Sitzung beim Vorstand eingereicht werden. So konnte – trotz Bereitschaft – der Vorschlag eines Tanzkreises zur Änderung der Trainingszeiten nicht besprochen werden. Nach zweijähriger Amtszeit standen auch die Wahlen des Vorstands an. „Aufgrund mangelnder Bewerber“, wie es hieß, stellte sich der langjährige Vorsitzende Norbert Klemt wieder zur Verfügung und wurde eindeutig wiedergewählt.

Die Geehrten Für seine 25-jährige Mitgliedschaft dankte der Verein Andreas Joeres. Zum Dank der 20-jährigen Vereinstreue erhielten Erika und Jeannot Hellinger, Michael Diener, Kerstin Schiezl sowie Sigrid Simon eine Auszeichnung. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden mit Urkunden und Präsenten Irene Czisch, Gudrun und Klaus Rühl, Ute Steiger-Buck, Frank Senter, Elke Aufleger und Bruno Seiffert, Irina Brodt, Marion Göhlich-Beek und Sven Beek sowie Frank Busse geehrt. zg

Auch die bisherigen Stellvertreter Uwe Bischl und Sebastian Theurer-Riediger sowie die Schriftführerin Bärbel Fellhauer wurden einstimmig wiedergewählt.