Brühl.Passend zur Eröffnung des „Stadtradelns“ wird in Brühl am Montag, 11. Juni, 17 Uhr, ein weiteres Teilstück eines Nord-Süd-Radwegs eingeweiht. Mit finanzieller Unterstützung des Kreises und nach Genehmigung durch die Gemarkungsgemeinde Schwetzingen ist der Weg von der Fichtestraße hinter der Tankstelle zur Mannheimer Straße, was vorher nur ein Trampelpfad war, ordentlich mit Asphalt hergestellt worden.

Jetzt fällt es noch leichter, sich am „Stadtradeln“ zu beteiligen, mit dem „wir Brühler und Rohrhofer gemeinsam einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten wollen“, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck sagt. Ziel ist es, innerhalb des Aktionszeitraums vom 9. bis 29. Juni möglichst viele Fahrradkilometer für die Hufeisengemeinde zu sammeln und zu melden. Jeder Kilometer, der innerhalb des Aktionszeitraums mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann gezählt werden.

Die Teilnahme ist einfach: Nach der Registrierung unter www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis unter der Gemeinde „Brühl im Rhein-Neckar-Kreis“ können die gefahrenen Kilometer in der Rubrik „Mein Stadtradeln“ eingetragen werden. Alle erradelten Kilometer werden automatisch dem offenen Team Brühl und somit der Hufeisengemeinde gutgeschrieben.