Nuancen von Kirsche oder Brennnessel

Brühl.Im Gemeindehaus duftete es nach Käse und Wein, wenig später mischte sich der leicht herbe Geruch von Schokolade bei und zeigte an, dass hier Genießer am Werk waren. Zum vierten Mal fand die Kirchwein-Verkostung mit Moderation statt. Dieses Mal wurden zudem Gewinner gekürt, die beim Schätzspiel im Frühjahr richtig oder nah dran lagen an der Zahl der Flaschen.

Dass bereits eine ganze

...