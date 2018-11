Nur der persönliche Geschmack zählt

Brühl/Schwetzingen.Das Trio zum Einstieg hatte es in sich: Beim Rum-Tasting der Firma Futterer aus Schwetzingen im TV-Clubhaus gab’s für die Liebhaber des Zuckerrohrschnapses gleich drei Erzeugnisse in Fassstärke zu verkosten: einen Zwölfjährigen aus Panama mit 57 Prozent, einen 13 Jahre alten Barbados mit 60 Prozent und Hochprozentiges aus Venezuela, 14 Jahre alt, mit 55 Prozent.

Günther Heinisch, Mitarbeiter der Wein- und Getränkewelt Weiser aus Heppenheim, führte die Besucher mit Informationen und Eigenheiten über die Inhalte in den zehn Gläsern durch den Abend. Er beschrieb die charakteristischen Geschmacksnoten von Rumsorten, die in amerikanischer Weißeiche gereift sind, in Bourbon- oder Sherryfässern ihren letzten Geschmacksschliff bekommen haben. Der Referent erklärte auch den Unterschied zwischen reinem Zuckerrohrsaft und Melasse – beides können Grundstoffe für das Getränk sein – und dass Rum einen Mindestalkoholgehalt von 37,5 Prozent haben muss.

Eine Rarität beim Tasting war der Barbancourt aus Haiti, 15 Jahre gereift im Eichenfass. Davon sind nur noch wenige Flaschen auf dem Markt. Trauriger Hintergrund: Das letzte Erdbeben hat die Destillerie komplett zerstört, an einen Wiederaufbau ist nicht zu denken.

Bei allen feinen Nuancen in den Geschmacksnoten, auf die er während der Veranstaltung ausführlich einging, gab Günther Heinisch den Gästen dann aber einen angenehm einfachen Rat mit auf den Weg: „Letzten Endes gibt es für uns alle nur zwei Arten von Rum: Der, der schmeckt und der, der nicht schmeckt. Und das ist individuell zum Glück verschieden und nicht vom Preis abhängig.“ az

