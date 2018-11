Obst, Gemüse und Müsli schmecken den Schülern gut

Brühl.„Das ist das beste selbst gemachte Essen, das ich je gegessen habe“, ist sich der Zweitklässler Nevio sicher. Zusammen mit seinen Mitschülern, seiner Klassenlehrerin Evelin Frisch, Hortleiterin Maria Ruprecht und deren Küchenteam haben die Jungen und Mädchen gestern zur Premiere des „Gesunden Frühstücks“ Brote geschmiert, Obst und Gemüse in appetitliche „Reiterlins“ geschnitten, Müsli, Säfte und Tee bereitgestellt.

„Ich habe in Gesprächen mit Lehrern erfahren, wie viele Kinder ohne Frühstück in den Unterricht kommen“, blickt Monika Zoepke von der gewerbevereinsnahen Stiftung „Sternenglück“ auf die Entstehung dieser Idee zurück. Das habe sie schockiert und so sei sie an den Stiftungsrat und die Jahnschule mit der Idee des „Gesunden Frühstücks“ herangetreten.

Auf allen Seiten habe sie offene Türen eingerannt, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung weiter. Und so seien Schule, Hort und Stiftung übereingekommen, künftig einmal im Monat im Alten Schulhaus für die Kinder ein gemeinsames „Gesundes Frühstück“ anzubieten.

Rundum gelungenes Konzept

„Da stimmt einfach alles“, freut sich Hortleiterin Ruprecht, denn es würden in Zusammenarbeit mit Oliver Embach von Edeka-Markt und den engagierten Mitarbeitern der Hortküche nicht verpackte Zutaten verarbeitet werden – damit werde man dem Thema Nachhaltigkeit gerecht. Und deshalb legen die Verantwortlichen auch einen großen Wert auf Regionalität und nicht in Plastik Eingeschweißtes – nicht nur, dass die speziellen Dinkelbrezeln (übrigens extrem lecker) auf dem Tisch landen, es wird auch Marmelade aus Obst vom eigenen Jahnschulhort-Kleingarten serviert.

„Das ,Gesunde Frühstück’ wollen wir dauerhaft einmal im Monat anbieten“, verrät Stiftungsrat Thomas Zoepke, der übrigens zusammen mit seiner Frau Monika eigenhändig Brezeln mit Butter beschmierte und den Brötchenhälften ihr herzhaftes Kräutertopping gab.

Wichtig ist den Verantwortlichen auch, dass das Frühstück als Gemeinschaftserlebnis verstanden wird. Und so zeigen die Kinder am Buffet nicht nur viel Disziplin, auch das gemeinsame Essen läuft in angenehmer Atmosphäre ab. Einzig Hanna hat ein wenig Wehmut. Sie hatte gestern Geburtstag und ihre Muffins zum Fest wird sie erst später mitbringen, damit es nicht zu viel Leckeres an einem Tag gibt.

Und wie hat das Frühstück geschmeckt? „Gut“, urteilt Fynn. Und seine Klassenkameradin Anaila ergänzt: „Supergut!“ ras

