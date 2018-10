Es gibt unzählige schöne Redensarten und Sprichwörter im Deutschen, freut sich die Dudenredaktion und bewirbt damit ihre Zitatensammlung. Mit ihrer Hilfe könnten wir unsere Aussagen „schmücken“ und unseren Äußerungen einen bestimmten Unterton verleihen. Sie seien eine scheinbar simple Methode, unsere Wortgewandtheit und unseren Intellekt unter Beweis zu stellen.

Doch schnell kann der Schuss nach hinten losgehen – wenn nämlich Wortkreativität und ungebremste Kombinationsbegeisterung zusammenkommen. So hörte ich jetzt einen stolzen Vater, dessen Sohn unverblümt ausgesprochen hatte, was alle dachten, sagen: „Jaja, Kindermund hat Gold im Mund!“ Da tat mir der Kleine fast leid – schon in den Milchzähnen Kronen aus Gold. Oder war’s anders gemeint?

Mein absoluter Liebling ist und bleibt aber der Ausspruch eines Freundes: „Der stinkt wie der Ochs vorm Michelsberg!“

