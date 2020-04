Ode an das schöne Land

Brühl.„Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen“, so hatte die evangelische Kirchengemeinde vor einer Woche zum gemeinsamen Singen des Volksliedes aufgerufen. Diesen Text kennen viele auswendig und haben ihn schon als Kind als Abendlied gehört.

Als Matthias Claudius diesen Text 1779 schrieb, waren Krankheit und Tod sogar noch ganz anders präsent als heute. Vieles, was heute als Lappalie erscheint, war für Menschen damals unbesiegbar, lag also in Gottes Hand. Das Jahrzehnt, in dem der Text entstand, war von Hungerkatastrophen und neuen, tödlichen Infektionskrankheiten in vielen Regionen Deutschlands verbunden.

Und so hatten auch die Bewohner der Wohnanlage in der Hauptstraße zueinandergefunden, um mit diesem gemeinsam gesungenen Lied während der Corona-Zeit Gemeinschaft zu zeigen.

Wechsel beim Volkslied

„Jeden Abend freue ich mich, wenn kurz vor 19.30 Uhr die Glocken der kleinen evangelischen Kirche in Brühl zum Singen einladen“, sagt Renate Abramowski, die in der Anlage wohnt und das Ritual dort initiiert hat. Inzwischen singen täglich rund 15 Bewohner der Anlage – vorschriftsmäßig großräumig auf den Balkonen und Terrassen rund um den Innenhof verteilt – das Lied.

Allerdings nicht wirklich dieses Lied, denn der Wechsel auf die Sommerzeit machte es unglaubwürdig, das Lied vom aufgehenden Mond bei Helligkeit zu intonieren. So wurde kurzentschlossen in Rücksprache mit Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch auf das alte Volkslied „Kein schöner Land“ umgeschwenkt – eine Idee, die viele Freunde fand, wie das allabendliche Singen mit den zahlreichen Bewohnern zeigt. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020