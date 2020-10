ÖPNV gezielt ausbauen

Brühl.Die Vorsitzenden der örtlichen SPD, Selcuk Gök, Hans Zelt und Pascal Wasow, berichten bei der Vorstandssitzung von erfolgreichen Aktionen: Zur gemeinsamen politschen „Stadtradeln“-Tour hatten die Sozialdemokraten mit dem hiesigen Landtagsabgeordneten Daniel Born eingeladen. Besonders hob Selcuk Gök die Leistung des ältesten Brühler SPD-Vorstandsmitglieds Werner Langner hervor, der im SPD-Team über 150 Kilometer während der Stadtradeln-Aktion für Brühl sammelte. Außerdem konnten die Gemeinderäte Wasow und Gök auch von ihrer Teilnahme an der überregionalen Aktion „Wir-schaffen-was“ berichten, bei der beide Rheinseiten an der Kollerfähre gereinigt wurden.

Ein politisches Thema, das Vorstandsmitglied Hans Zelt und Gemeinderat Pascal Wasow am Herzen liegt, ist der Ausbau des ÖPNV. Vor allem während der Corona-Krise sieht es Zelt kritisch an, dass die Busse ins aktuelle Risikogebiet Mannheim maßlos überfüllt und keinerlei Abstand möglich sei. Wasow kann aus der eigenen Erfahrung berichten, denn als ehemaliger Schüler eines Mannheimer Gymnasiums kennt er die Stoßzeiten am Morgen – zwischen 7 und 8 Uhr, was herzuleiten ist vom Unterrichtsbeginn. Aber auch die Pendantstrecke nach Schwetzingen sei stark frequentiert.

Hier sehen die Brühl-Rohrhofer Genossen dringenden Handlungsbedarf, zumal die SPD Baden-Württemberg weiterhin für ein landesweites 365-Euro-Ticket kämpfe. Klimaschutz und Mobilitätswandel könnten eben nur funktionieren, wenn der ÖPNV stärker ausgebaut werde und für die Menschen günstiger zu nutzen sei.

Das Veranstaltungsteam freut sich, das Neujahrsessen am 15. Januar im TV Clubhaus veranstalten zu können. Landtagsabgeordneter Daniel Born, Zweitkandidat Simon Abraham und Bundestagskandidatin Neza Yildirim wollen ihre Pläne vorstellen. Außerdem verweist das Veranstaltungsteam auf die Aktion „Brühl blüht auf“. Hier können noch bis zum 31. Oktober Bilder der blühenden roten Sonnenblumen an selcuk.goek@spd-bruehl-rohrhof.de gesendet werden, um an der Verlosung von Gutscheinen der örtlichen Gewerbetreibenden teilzunehmen.

Brühl zum Leuchten bringen

Normalerweise ziehen zu Sankt Martin Klein und Groß mit selbstgebastelten Laternen durch die Straßen. Leider muss der traditionsreiche Martinsumzug Corona-bedingt ausfallen. „Das ist aber kein Grund, dass der Ort, in dem wir leben, nicht zum Leuchten gebracht werden kann“, sagt SPD-Vorstandsmitglied Gerrit Jürgensen und kündigt damit die Aktion „Laterne im Fenster“ an.

„Ziel ist es, dass ein abendlicher Spaziergang während der dunklen Jahreszeit durch viele Laternen an den Fenstern erleuchtet wird. Dafür hängt man am besten ein oder zwei Laternen ins Fenster, das zur Straße gerichtet ist“, erläutert Pascal Wasow die Aktion. Jeder könne sich beteiligen. Starttermin für „Laternen im Fenster“ soll Sonntag, 1. November, sein. Sie geht dann bis zum 11. November – dem Martinstag. Vorsitzender Selcuk Gök begrüßt diese Aktion und ruft auf, sich zahlreich zu beteiligen. Aus seinem freiwilligen sozialen Jahr im Kindergarten in Schwetzingen weiß er genau, wie wichtig diese Tradition für Familien mit Kindern ist. zg

