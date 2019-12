Ohne Ehrenamtliche geht es nicht

Brühl.Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Brühl gibt es seit 25 Jahren. Doch mit diesem Jahreswechsel ist sie Vergangenheit, denn der Verein hat bereits im Sommer seine Auflösung beschlossen (wir berichteten). „Der Übungsbetrieb soll in Zusammenarbeit mit Schwetzingen weitergehen“, informiert Rudi Bamberger, der bisherige Vorsitzende der Ortsgruppe.

Im Juli hatte eine außerordentliche Hauptversammlung der Ortsgruppe mit geringer Mitgliederbeteiligung stattgefunden. Nach einer ausführlichen Diskussion in Anwesenheit von Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Vertretern des Bezirks Rhein-Neckar sowie der Ortsgruppe Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt seien folgende Punkte festgelegt worden: Die DLRG Brühl wird sich zum 31. Dezember dieses Jahres auflösen. Zu beachten ist dabei, dass die Mitgliedschaft bei den Brühlern mit der Auflösung des Vereins zum 31. Dezember automatisch endet. Dieses Jahr fanden in der Hallenbadsaison ab September trotzdem weiterhin mittwochs von 19 bis 21 Uhr die gewohnten Übungsabende mit Unterstützung der Schwetzinger statt. Für die Mitglieder änderte sich daher zunächst nichts. Ab Januar werden die Übungsabende zur gleichen Zeit in der Schwimmhalle Brühl fortgeführt, allerdings dann unter der Leitung der Ortsgruppe Schwetzingen mit den bekannten Ausbildern und Rettungsschwimmern aus Brühl. Alle Mitglieder, die weiterhin an diesen Übungsabenden teilnehmen wollen, haben die Möglichkeit, der Schwetzingen Ortsgruppe beizutreten.

Schwimmabzeichen abgenommen

In dem Vierteljahrhundert der Brühler Ortsgruppe sind viele Kinder von Nichtschwimmer zu Schwimmer ausgebildet worden, bilanziert der bisherige Vorsitzende Rudi Bamberger. Auch wurden jährlich viele Schwimmabzeichen vom Seepferdchen bis zum Gold-Abzeichen abgenommen. „Das ist eine tolle Bilanz, dass aus Anfängern durch unser Engagement gute Schwimmer geworden sind“, freut sich Bamberger im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch Rettungsschwimmer wurden regelmäßig ausgebildet, die dann Kurse übernommen oder Wachtdienste im Freibad geschoben haben. „So konnte im Raum Brühl dafür gesorgt werden, dass Eltern ihre Kinder, beruhigt in Schwimmbad, Badeseen gehen lassen konnten“, fasst Bamberger zusammen.

Zum Jahreswechsel löst sich die DLRG Ortsgruppe Brühl nun endgültig auf. „Daher ist es Zeit, Danke zu sagen an alle, die über viele Jahre der DLRG die Treue gehalten haben – vor allem geht der Dank an die Ausbilder und Vorstandsmitglieder, die in selbstloser ehrenamtlicher Arbeit ihre Freizeit eingebracht haben“, führt Bamberger weiter aus. Die DLRG bildet durch ihre Mitglieder und Gliederungen die größte, freiwillige und führende Wasserrettungsorganisation Deutschlands, Europas und der Welt.

Wie die DLRG schreibt, haben sie sich der Verhinderung von Ertrinkungsfällen verpflichtet und tragen verantwortlich dazu bei, die Sicherheit der Menschen im, am und auf dem Wasser zu gewährleisten. Damit übernehmen sie eine wichtige gesellschaftliche und soziale Aufgabe. Die freiwillige und ehrenamtliche Arbeit gestalten sie selbstbestimmt, nach demokratischen Prinzipien und im partnerschaftlichen Miteinander. Alle Gliederungen, die den Namen der DLRG führen, richten ihr Tun und Handeln an den gemeinsamen Regeln und Werten aus. Vertrauen, Glaubwürdigkeit, gemeinschaftliches und humanitäres Handeln bilden die Grundlage des verbandlichen Umgangs. Darin liegen die Stärken der DLRG.

Wie Bamberger weiter bekannt gibt, waren zum Schluss nur noch eine Hand voll Ehrenamtliche zur Verfügung, die alles daran setzten, den Verein am Leben zu halten – dies reichte nicht aus, so dass es nun zur besagten Auflösung kommt. Unter der Leitung der DLRG Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt geht die Ausbildung im Brühler Bad wie gewohnt weiter. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Bamberger und fügt hinzu: „Es wäre schön, wenn sich im neuen Jahr wieder mehr Ehrenamtliche zu Verfügung stellen würden.“ zg/ras

Info: Weitere Informationen und die Anmeldung unter www.schwetzingen.dlrg.de/rsk-bruehl

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 30.12.2019