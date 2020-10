Ohne Umzug, mit Laterne

Brühl.Es ist gut, einem armen, frierenden Menschen zu helfen. Diese Botschaft kennen alle Kinder, die singend am Martinstag, dem 11. November, mit ihrer Kindergarten-Gruppe, ihren Eltern oder ihren Schulkameraden durch die Straßen ziehen. Dabei begleitet sie oft ein Darsteller des Heiligen Martin auf einem Pferd. Der Martinstag wird am Mittwoch, 11. November, diesmal aber wegen Corona ohne Umzug, doch mit Laterne stattfinden. So sind alle Kinder mit ihren Laternen zu einem speziellen Martinsgottesdienst in die Kirche eingeladen.

„Wenn auch ohne echtes Pferd, so wird es dennoch die berühmte Mantelszene zu sehen geben“, heißt es seitens der Kolpingfamilie. Dort hofft man auch im Gotteshaus auf ein farbenfrohes Bild, wenn in der abgedunkelten Kirche die Kinder ihre bunten Laternen hochstrecken.

Gemeinsames Zeichen setzen

Das Licht, das die Laternen zum Leuchten bringt, soll ein Zeichen dafür sein, dass im guten Miteinander, besonders im Teilen, das Licht von Jesus aufleuchtet. Dieses Licht dürfen die Kinder dann im Anschluss an den Gottesdienst in ihren Laternen mit nach Hause tragen. Der Wortgottesdienste findet am Mittwoch, 11. November, um 17. 30 Uhr in der Schutzengelkirche statt und dauert rund 30 Minuten.

Für diese Feiern bitten die Organisatoren um Beachtung besonderer Hygieneregeln. Pro Kind ist nur eine erwachsene Begleitperson gestattet. Die maximale Teilnehmerzahl ist begrenzt. Außerdem wird um Anmeldung unter Angabe von Vor- und Familienname der Kinder und Erwachsenen sowie der Anschrift und Telefonnummer gebeten. Anmeldeschluss ist am Montag, 9. November. zg

Info: Anmeldung sind über www. kath-bruehl-ketsch.de unter der Rubrik „Aktuell“ möglich.

