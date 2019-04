Organisatoren laden zum ersten Treffen

Brühl.Es soll rundgehen im Schatten der Schutzengelkirche, wenn die katholische Gemeinde am Sonntag, 7. Juli, und Montag, 8. Juli, zum Pfarrfest einlädt. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange und das Organisationsteam um Wolfgang Stein, wie immer bemüht um frühe Planungssicherheit, lädt alle, die beim Pfarrfest in irgendeiner Weise mithelfen wollen, am Montag, 6. Mai, um 19 Uhr zum Helfertreffen ins „Bernhardusstübchen“ des Pfarrzentrums ein. Bei diesem Treffen gibt es Informationen über den Ablauf und die Aufgaben.

Das Organisationsteam hofft insbesondere, dass viele Gemeinschaften ihre Mithilfe anbieten. An- und Abmeldungen sind im Pfarrbüro bei Annette Bartonek, Telefon 06202/7601820, oder an pfarrfest-orga@ gmx.de erbeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019