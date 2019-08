Ortsgruppe löst sich zum Jahresende auf

Brühl/Schwetzingen.Die Brühler Ortsgruppe der Deutschen LebensRettungs-Gesellschaft (DLRG) löst sich auf. „Der Übungsbetrieb soll in Zusammenarbeit mit Schwetzingen weitergehen“, informiert Rudi Bamberger, der bisherige Vorsitzende der Ortsgruppe.

Im Juli habe eine außerordentliche Hauptversammlung der Ortsgruppe mit geringer Mitgliederbeteiligung stattgefunden. Nach einer ausführlichen Diskussion in Anwesenheit auch von Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Vertretern des Bezirks Rhein-Neckar und der Ortsgruppe Schwetzingen seien folgende Punkte festgelegt worden: Die DLRG Brühl wird sich zum 31. Dezember dieses Jahres auflösen. Zu beachten ist dabei, dass die Mitgliedschaft bei den Brühlern mit der Auflösung des Vereins zum 31. Dezember automatisch endet.

Leitung ändert sich

Dieses Jahr werden in der Hallenbadsaison ab September trotzdem weiterhin mittwochs von 19 bis 21 Uhr die gewohnten Übungsabende mit Unterstützung der Schwetzinger stattfinden. Für die Mitglieder ändert sich daher zunächst nichts. Ab Januar 2020 werden die Übungsabende zur gleichen Zeit in der Schwimmhalle Brühl fortgeführt, allerdings dann unter der Leitung der Ortsgruppe Schwetzingen mit den bekannten Ausbildern und Rettungsschwimmern aus Brühl. Alle Mitglieder, die weiterhin an diesen Übungsabenden teilnehmen wollen, haben die Möglichkeit, der Schwetzingen Ortsgruppe beizutreten.

Informationen zur DLRG in Schwetzingen gibt es unter www.schwetzingen.dlrg.de, wer Fragen zum Beitritt und der Fortführung des Übungsabends ab Januar durch Schwetzingen hat, wird gebeten, sich an den Vorsitzenden der Ortsgruppe unter bruehl@schwetzingen.dlrg.de zu wenden. Alternativ ist der bisherige Brühler Vorsitzende Rudi Bamberger unter Telefon 0178/1 97 46 75 erreichbar. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.08.2019