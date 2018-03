Anzeige

Brühl.Was verbirgt sich hinter dem Begriff der „ortsüblichen Miete“? Und wie stellt sie sich in Brühl dar? Die ortsübliche Miete, auch ortsübliche Vergleichsmiete genannt, wird aus den Entgelten gebildet, die in der Gemeinde in den letzten vier Jahren durchschnittlich für vergleichbaren Wohnraum gezahlt oder angepasst wurden.

Mangels eines Mietspiegels, den es in Großstädten gibt, kann man in kleineren Gemeinden die „Ortsüblichkeit“ nur über die sogenannte Vergleichsmiete ermitteln. Und diese, so teilt Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim mit, ist nicht nur ein Kriterium bei Fragen der Neuvermietung, sondern auch bei der Frage, ob sich bei Bestandsmieten ein Änderungs-Anpassungsbedarf herausstellt. Der ist spätestens dann gegeben, wenn die Miete allenfalls noch kostendeckend ist oder sogar schon ein „Minus“ aufweist. Studien haben ergeben, dass 25 Prozent der Vermieter in diese Kategorie fallen.

Bei Haus & Grund ist die Beobachtung und Ermittlung der „Ortsüblichkeit“ eine Kernaufgabe, weshalb man unter den Mitgliedern regelmäßig eine Umfrage macht. Aktuell geschieht dies von Seiten des Ortsvereins nun in Brühl, wo innerhalb des Bereichs des Amtsgerichtsbezirks Schwetzingen als einziger Gemeinde die „Mietpreisbremse“ eingeführt wurde.