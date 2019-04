Ostereier und Infos

Brühl/Rohrhof.Ostereier und viele Infos zur kommenden Kommunalwahl gibt’s am Samstag, 20. April, von den Freien Wählern vor dem Neukauf in Rohrhof und vor dem Lidl Markt in Brühl.

Die Gemeinderäte Claudia Stauffer, Thomas Zoepke sowie die Kandidaten Klaus Pietsch, Wilfried Seitz und Martin Habermehl präsentieren sich ab 10 Uhr vor dem Neukauf in Rohrhof.

Nächster Treff beim Sportverein

In Brühl die Gemeinderäte Ursula Calero Löser, Jens Gedel, Heidi Sennwitz sowie die Kandidatinnen Angelika Herm und Elke Schwenzer vor dem Lidl Markt ab 10 Uhr. Unter dem Motto: „Wir stellen uns vor – wir höhren Ihnen zu“ können interessierten Bürger mit den Vertretern der Freien Wählern ins Gespräch kommen. An die Besucher der Infostände und Kunden der beiden Märkte werden dabei kostenlose Ostereier verteilt.

Der nächste Infotreff findet am Donnerstag, 25. April, mit den Gemeinderäten Ursula Calero Löser, Jens Gredel,, Heidi Sennwitz Claudia Stauffer und Thomas Zoepke um 19.30 Uhr beim Sportverein Rohrhof statt. Die Gemeinderäte werden dabei anstehende Themen der Gemeindepolitik mit den Bürgern diskutieren, Fragen beantworten und Anregungen aufnehmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.04.2019