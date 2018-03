Anzeige

Brühl.„Wir haben den Osterhasen erwischt, wie er unsere Geschenke versteckt hat“, verrät die neunjährige Giulia und lacht. Denn der Osterhase hat trotz seines Fells und der langen Schlappohren eine ziemliche Ähnlichkeit mit einem Mitarbeiter des Sonnenscheinhorts gehabt – sicherlich nur ein Zufall. Auf jeden Fall war er gerade dabei, für alle Kinder der Steffi-Graf-Gruppe der Betreuungseinrichtung Osterkörbchen im Keller des Schillerschul-Pavillons zu verstecken.

Doch bis die Jungen und Mädchen dem Osterhasen auf die Spur kommen konnten, hatten sie einige kniffelige Aufgaben zu lösen, denn sie wurden von ihrem Gruppenraum über verschiedene Stationen in Rohrhof geschickt.

Umgang mit E-Medien lernen

Erzieher Sven Gaisbauer hatte die spannende Rallye vorbereitet und dabei eine ganz neue Möglichkeit genutzt. Die Kinder durften sich nämlich per Smartphon auf die Aufgabentour begeben. „Die elektronischen Medien halten immer mehr Einzug in unseren Alltag, warum sollten wir als Betreuungseinrichtung den Kindern nicht den sinnvollen Umgang mit Smartphone und Co vermitteln?“ fragt er und gibt mit der Rallye gleich die Antwort. Er hat nämlich ein neues Programm genutzt, bei dem verschiedene Aufgaben individuell auf die Spielgruppe zugeschnitten werden können. So galt es dem Richtungspfeil auf dem Display zu folgen, kniffelige Fragen zu beantworten, Rechenaufgaben zu lösen und mit einem kleinen Videofilm zur nächsten Station zu gelangen.