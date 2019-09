Paare schweben elegant über das Parkett

Brühl.Einen neuen Einsteigerworkshop für Gesellschaftstänze bietet der Tanzsportclub Kurpfalz, allen, die schon lange nicht mehr getanzt haben, aber Lust verspüren, mit viel Spaß etwas Neues zu erlernen. Dabei erarbeiten die Teilnehmer Grundschritte und kleine Figurenfolgen in Standardtänzen wie Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer und Quickstep sowie Lateinamerikanischen Tänze, etwa Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive Disco Fox.

Für Anfänger und Wiedereinsteiger bietet dieser Workshop die Gelegenheit, Kenntnisse aufzufrischen oder aber den Grundschritt und einzelne leichte Figurenfolgen zu erlernen. Der Unterricht findet in kleinen Gruppen statt, so dass individuell auf jedes Paar eingegangen werden kann. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen.

Der Workshop beginnt am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr. Es sind drei Abende mit jeweils einer Stunde Training im Mehrzweckraum der Festhalle vorgesehen.

Der Workshop wird geleitet von der lizenzierten Tanzsporttrainerin Inka Mendel-Dagenbach, die auf 25 Jahre Trainertätigkeit für den Club zurückblicken kann.

Meldungen sind in der Geschäftsstelle, Telefon 06202/4 09 30 23 oder 0162/8 63 54 12, möglich.

Der Verein bietet zudem im Anschluss montags für junge Erwachsene und junggeblieben Paare sowie mittwochs ebenfalls ab 20 Uhr einen Hobbykreis an. Beide Tanzkreise trainieren in der Festhalle und freuen sich über Paare jeglichen Tanzniveaus, die sich das Training unverbindlich anschauen können. zg

