Paddeln im Sonnenschein

Brühl.Auf den Wasserstand des Neckars ist Verlass. So war zum Saisonabschluss genügend Wasser vorhanden, um die Flotte von Paddlern des WSV in ihren grün-weißen Vereinsshirts aufzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es ging von Neckargemünd nach Neckarsteinach. Mit 34 Teilnehmern gesellte sich ein weiterer Rekord der Saison hinzu, hat der WSV doch aktuell die höchste Mitgliederzahl in der Vereinsgeschichte.

Es waren auch eine große Zahl an Neupaddlern mit auf der Strecke: in Einer- und Zweierkajaks und einem Großkanadier, der von sieben Paddlern vorangetrieben wurde. Der Sonnenschein setzte die Landschaft mit ihren Burgruinen gekonnt in Szene und schon bald näherten sich die bunten Boote der Ausstiegsstelle in Neckarsteinach.

Nach dem Mittagessen ging es zurück an die Boote. Am Nachmittag war die Uferpromenade mit Spaziergängern gefüllt und das Einbooten wurde von Schaulustigen begleitet. Ein kurzer Pfiff und schon ging es stromabwärts Richtung Ausstieg. zg

