Palmenweihe unter freiem Himmel

Brühl/Ketsch.In Anbetracht der Baustellensituation rund um St. Sebastian wird mit entsprechender Vorsicht für den Sonntagsgottesdienst am 14. April eine Palmenweihe im Pfarrgarten geplant. Der Beginn ist für 9.45 Uhr angesetzt. Im Anschluss ziehen alle zum Gottesdienst über die Schwetzinger Straße und durch den hinteren Seiteneingang in die Ketscher Kirche ein.

Wie die katholische Kirchengemeinde Brühl/Ketsch weiter in der Mitteilung schreibt, werden auch die Kommunionskinder mit geschmückten Palmstecken dabei sein und die Missionsgruppe bietet gebundene Palmkreuzchen an. Bei Regenwetter wird die komplette Feier in der Kirche stattfinden. Der Vorabendgottesdienst in der Brühler Schutzengelkirche beginnt am Samstag, 13. April, um 18 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.04.2019