Panik unbedingt vermeiden

Wie haben Sie die Nachricht des mit dem Corona-Virus infizierten Mannes, der mit einer Skigruppe aus Brühl unterwegs war, aufgenommen?

Dr. Ralf Göck: Mir war klar, dass das in jeder Gemeinde passieren kann, wobei nicht erwiesen ist, dass ein Brühler sich angesteckt hat. Ich hoffe, dass es nicht passiert ist, aber natürlich bedauere ich jeden, ob Brühler oder nicht, der sich angesteckt hat. Auch wenn alle sagen, dass es bei den meisten glimpflich ausgeht.

Was kann die Gemeinde jetzt tun? Oder was muss die Gemeinde nun machen, da sich mitgereiste Brühler in einer Art Quarantäne befinden?

Göck: Wir stehen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das zuständig ist. Und das steht auch in Kontakt mit den Menschen aus Brühl und Rheinau, die jetzt erst einmal zu Hause bleiben. Aber wir haben nicht vor, jetzt öffentliche Versammlungen zu verbieten oder Einrichtungen wie unser Hallenbad zu schließen.

Was ist Ihr Rat an die Bürger?

Göck: Panik sollte unbedingt vermieden werden. Es wäre nicht die erste Pandemie, die weniger schlimm „endet“ als sie angefangen hat. Ansonsten gilt: Hände waschen, Hust- und Niesetikette beachten und Abstand zu erkrankten Menschen halten, und bei Rückfragen gibt es eine Telefon-Hotline bei unserem Gesundheitsamt: 06221/522 1881 von 7.30 bis 21 Uhr. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020