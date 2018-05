Papierrolle als Zauberstab

Anzeige

Eigentlich gehört sich so ein Klapps nicht bei älteren Damen, könnte die landläufige Meinung sein. Und dennoch sorgte genau der für einen ganz besonderen Zauber und für ein Lächeln.

Da hat es mich nicht gewundert, die beiden Damen später an der Kasse noch einmal zu sehen, wie sie ihr munteres Gespräch unterbrachen, um einen weiteren Bekannten gleichen Alters mit einem kraftvollen Schlag auf die Schultern zu begrüßen.

Also, das gehört sich nun wirklich nicht bei Frauen dieses Alters! Aber es ist so herzerfrischend zu sehen, dass sie es trotzdem machen und damit den Lebensjahren klarmachen, dass diese Zahl sich an das Leben anzupassen hat – nicht umgekehrt. Danke dafür.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.05.2018