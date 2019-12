Partnergemeinde in Burkina Faso nicht von Überfällen betroffen

Brühl.„Wir blicken zum Jahresende leider zurück auf ein Jahr mit vielen Horrornachrichten aus Burkina Faso über unzählige Terroranschläge durch Jihadisten und eine immer größer werdende Zahl von Opfern“, heißt es in der Afrikabilanz des Freundeskreises Dourtenga um die Vorsitzende Renate Dvorak.

Es gebe aber auch beruhigende Nachrichten. In der Brühler Partnergemeinde Dourtenga habe es bisher keine Überfälle gegeben, wie der frühere Bürgermeister Charles Salouka, vor einigen Tagen telefonisch mitgeteilt habe und auch Bienvenu Abga vom Comité de Jumelage habe versichert, dass die Kinder unbeschadet die Schulen in Dourtenga besuchen.

Zu Jahresbeginn sei in Dourtenga der Erweiterungsbau einer Grundschule mit drei Klassenräumen eingeweiht worden. Dank Spenden von Brühlern, der Gemeinde und aus Spenden des Hungermarsches sei die Finanzierung gesichert gewesen.

Paten unterstützen 329 Kinder

In Dourtenga würden von Paten 329 Schulkinder unterstützt. Für vier Kindergärten decke man aus Spendengeldern die Personalkosten. Darüber hinaus werde eine Nähstube finanziert. Für die Sanitäts- und Entbindungsstation seien Medikamente gekauft und das Projekt „Hilfe für unter- und mangelernährte Kinder“ finanziert worden.

Beim Rohrhofer Straßenfest hätten sich Besucher über die Arbeit des Förderkreises informiert. Beim Ferienprogramm hätten Gespräche zwischen Afrikanern und Schülern im Mittelpunkt gestanden. Bei herrlichem Wetter habe man am 15. September im Garten der Villa Meixner zum 11. Mal den Afrikatag gefeiert – es sei gelungen, den vielen Besuchern Afrika ein wenig näher zu bringen.

Zur guten Unterhaltung hätten die Kinder des Kindergartens Sonnenschein und des Sonnenscheinhorts, des Horts der Jahnschule, die Jugendmusikschule, die Gruppe „Fischlabor“ und der Chor „in takt“ beigetragen.

Beim Herbstmarkt mit der Verkaufsausstellung „Dekorative Malerei“ in der Villa Meixner habe der Förderkreis Dourtenga zusammen mit dem Kulturfreundeskreis für das leibliche Wohl verantwortlich gezeichnet. Die fleißigen Helfer hätten sich über die vielen Besucher, die bei Sonnenschein zur Villa strömten, gefreut und in der Folge der Förderkreis über eine beachtliche Summe für weitere Projekte in Dourtenga.

Dank für große Unterstützung

„Allen, die uns mit Spenden und durch tatkräftige Mithilfe bei Veranstaltungen, bei den Altpapiersammlungen der ,Grünen Liste Brühl’, durch Patenschaften, durch ihre Mitgliedschaft im Verein, durch Aktivitäten in den Schulen und den Horteinrichtungen unterstützen, ein Dankeschön“, teilt der Freundeskreis mit. Ohne diese Unterstützung sei das Bestreben, die Lebenssituation der Menschen in Dourtenga zu verbessern, schlicht nicht möglich. Ein Dank gehe auch an die C-Jugend des FV Brühl für die großzügige Spende aus dem Erlös des Flohmarktes. Nicht zuletzt stehe die Gemeinde mit Rat und Tat zur Seite.

Der Freundeskreis weist auf die Sammelbüchsen in den Geschäften für das Projekt „Hilfe für unter- und mangelernährte Kinder“ hin. In den vergangenen Jahren seien fast 3000 Euro zusammengekommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.12.2019