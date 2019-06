Partymeile mitten in Rohrhof

Brühl.Der Rohrhof will den Sommer feiern! Musikalisch geprägt, lustig, bunt und abwechslungsreich. Zwei tolle Festtage warten am Wochenende, 13. und 14. Juli, auf die Besucher, an denen beim „Rohrhöfer Sommerfest“ für jeden etwas dabei sein soll: Livemusik, leckeres Essen und viel Spaß uff der Gass.

Es soll eine fröhliche Veranstaltung werden, versprechen die SV Rohrhof, ASV Rohrhof und die Rohrhöfer Göggel, die Brauchtum und eine moderne Party verbinden möchten, als Demonstration der örtlichen Zusammengehörigkeit über alle Generationen hinweg. Die Straßen rund um den Gockelbrunnen werden bei der größten Freiluftveranstaltung in Rohrhof mit allerlei Angeboten, denen bestimmt keiner widerstehen kann, locken.

Die Bühnen beim Brunnen und auf dem Stabhalterplatz sind an den Festtagen bestens belegt – es wird ein bunter Mix an Musik und Vorführungen serviert. Apropos: Kulinarisch bietet das „Rohrhofer Sommerfest“ einmal mehr eine Weltreise des Genusses an. Der Rummelplatz auf dem Hofplatz rundet neben zahlreichen Aktionen an den Ständen die Erlebnismöglichkeiten für Besucher jeden Alters ab. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.06.2019