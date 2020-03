„Passende Antwort auf die hohe Wohnungsnachfrage“

Brühl.Neben den Vorbereitungen auf die Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 25. März, stand das Thema „Wohnpark am Schrankenbuckel“ im Mittelpunkt der Beratungen des SPD-Ortsvereinsvorstands. Aber auch die Nachricht des Ortsvorsitzenden Selcuk Gök, dass der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter Borjans am Samstag, 25. April, nach Brühl in die Festhalle komme, überraschte die Genossen positiv, heißt es

...