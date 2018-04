Anzeige

Brühl.„Hell, offen, alles an einem Ort zentriert“, das beschreibt die Gemeinschaftspraxis der „Brühler Internisten“ Im Merkelgrund 2, die am 3. Juli dieses Jahres 40 Jahre besteht. Am „Tag der offenen Tür“ bietet sich die Chance, die Ärzte, das Team und die Praxis kennenzulernen. „Wir stehen für Gespräche offen und freuen uns über Kollegen, die vorbeikommen, denn wir sind vor Ort die Fachleute für Patienten, die spezialisierte Versorgung benötigen“, schildert Seniorchef Dr. Axel Sutter.

Zum bekannten Team aus Axel Sutter, Felix Koretzky, Dr. med. Reiner Fritz, Dr. Uta Verena Gröschel gesellt sich seit 1. April dieses Jahres Prof. Dr. Thorsten Kälsch. Thorsten Kälsch ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, spezielle internistische Intensivmedizin und Hypertensiologe, also Spezialist für Bluthochdruckpatienten. „Ich habe Dr. Sutter kennen gelernt und die Sympathie war sofort da“, sagt er im Gespräch. Der 45 Jahre alte, verheiratete Vater zweier Kinder, bietet in der Gemeinschaftspraxis modernste Untersuchungsmethoden, etwa die Möglichkeit der Kontrolle von Defibrillatoren und Herzschrittmachern mit Spezialgerät an. „In Kooperation mit der GRN-Klinik in Schwetzingen führe ich Herzkathederuntersuchungen selbst durch“, schildert Kälsch einen Teil der Möglichkeiten, die er anbietet. „Durch ihn haben wir unser breites Spektrum noch einmal erweitert“, freut sich Axel Sutter, der betont: „Dass Thorsten Kälsch da ist, heißt nicht, dass ich aufhöre.“

Verbesserung der Lebensqualität

Nach wie vor wird Sutter montags und dienstags in der Praxis für seine Patienten da sein. „Aber ich werde Bereiche intensivieren“, verrät er, dass die Ausbildung zum professionellen Krankenhaus-Clown dazugehört. Eine Kostprobe davon gab es bereits bei einem der Gesundheitsforen, die die Praxis in Kooperation mit der Gemeinde veranstaltet. Intensiv engagiert sich Sutter im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention, sowie der Salutogenese, die sich damit beschäftigt, warum manche Menschen gesund bleiben, manche nicht. Die Praxis bietet den Patienten kurze Wege, denn die Fachgebiete der Spezialisten sind verzahnt. Bei einem kurzen Rundgang ist ein Blick in die bestens mit moderner Diagnostik ausgestattete Praxis möglich, werden die einzelnen Spezifikationen deutlich.