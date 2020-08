Personen aus Wasser gerettet

Brühl.Ein „Rheinalarm“ beschäftigte am Freitagabend ab 21.26 Uhr die Brühler Feuerwehr: Gemeldet wurden ein gekentertes Boot im Bereich der Salierbrücke bei Speyer und mehrere Personen im Wasser.

Zeitgleich wurden die Feuerwehren Altlußheim, Hockenheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl und die Unterkreisführungsgruppe alarmiert. Auch die Feuerwehren aus Rheinland-Pfalz und Kräfte der DLRG wurden alarmiert.

Die Feuerwehr Brühl besetzte umgehend das Mehrzweckboot im Hafen und fuhr die gemeldete Einsatzstelle an. Parallel fuhren weitere Einsatzkräfte den Bereitstellungsraum an der Kollerfähre an und bildeten dort mit Kräften der Feuerwehr Eppelheim die Unterkreisführungsgruppe. Schnell wurde gemeldet, dass die Feuerwehr Speyer bereits Personen aus dem Wasser gerettet hatte. Somit beschränkte sich die Tätigkeit für die Bootsbesatzung darauf, sicherheitshalber den Uferbereich abzusuchen, bis eine endgültige Bestätigung einging, dass alle Personen gerettet sind.

Um 3.07 Uhr am Sonntagmorgen wurde dann die Feuerwehr gerufen, weil ein Mülleimer an der Realschule brannte. Vor Ort wurden ein Mülleimer und die angrenzende Böschung, die bereits auch schon gebrannt hatte, abgelöscht. cb

