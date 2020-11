Personenzahl macht eine wichtige Rolle beim Miteinander aus

Brühl.Corona-Regeln hin, Corona-Regeln her. Lockdown hier, Lockerung da. Anspannung, Entspannung, Zuspitzung. Kehrtwende, Rückwende, Sperrstunde und Sieben-Tage-Inzidenz. 22 Menschen sind in der Hufeisengemeinde derzeit in Quarantäne. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen haben bundesweit ein Maximum erreicht – und damit auch das Durcheinander im Kopf. Da fällt es schwer, den Überblick über aktuell

...