Pest mehrfach überstanden

Brühl.Der Ursprung der namensgebenden Gesangsformation Schola, also das einstimmige Singen einer Gruppe, geht auf das frühe Mittelalter zurück. „Diese Art des Gesangs hat also fast anderthalb Jahrtausende mit ungezählten Pestausbrüchen überstanden und wird auch die aktuelle Pandemie überleben“, heißt es in der Einladung zum nächsten Auftritt. Die Brühler Schola wurde 1977 gegründet und besteht aus zehn Männern im ständig steigenden Rentneralter. „Als unsere vornehmliche Aufgabe sehen wir, sechs bis acht Sonntagsgottesdienste im Jahr mitzugestalten“, betont Sprecher Helmut Mehrer. Es erklingen Chorälen, Psalmen und Liedern aus dem „Gotteslob“.

Die Zahl der Proben am Donnerstag vor einem Einsatz sei überschaubar. Direkt vor Vespern und Gottesdiensten verabreden die Sänger zusätzlich noch einen Termin.

Damit diese gregorianische Gesangsform, Gott zu loben, weiterlebe, sucht die Schola weitere Mitstreiter. Die nächste Probe ist am Donnerstag, 15. Oktober, um 16 Uhr im Pfarrzentrum neben der Schutzengelkirche. In diesem Gotteshaus wird auch die Vorabendmesse am Samstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr gesanglich mitgestaltet. sr

