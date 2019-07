Petrijünger stellen ihren König vor

Brühl.Zu seinem Fischerfest auf dem Vereinsareal am Weidweg lädt der Angelsportverein 1965 Brühl ein. Zwei Tage lang soll dort Geselligkeit Trumpf sein – Höhepunkt ist die öffentliche Proklamation des neuen Fischerkönigs.

Das Fischerfest beginnt am Samstag, 27. Juli, um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 11 Uhr wird der Fisch aus der eigenen Bäckerei angeboten. Die Proklamation des Fischeradels startet um 19 Uhr. Auch am Sonntag, 28. Juli, geht es um 10 Uhr mit dem Frühschoppen los, ab 11 Uhr beginnt der Fischverkauf.

Die Bevölkerung ist eingeladen, an beiden Tagen die Leckereien und die gemütliche Atmosphäre auf dem Areal in der Auenlandschaft zu genießen. Der Angelsportverein 1965, der 150 Mitglieder zählt, ist stolz auf den Zusammenhalt. So packen beim Fischerfest alle mit an und stecken viel Herzblut in die Aktivitäten. Das Fischerfest, das im Juli 1963 erstmals in Brühl stattfand, blickt auf eine lange Tradition zurück. ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.07.2019