Pfadfinder bringen das Friedenslicht

Brühl/Ketsch.In den Gottesdiensten zum vierten Advent verteilen die DPSG-Pfadfinder aus Ketsch das Friedenslicht von Bethlehem. Seit mehr als 20 Jahren wird dieser Brauch in der Kirchengemeinde gepflegt und gerade in diesem Jahr komme dem Friedenslicht eine wohltuende, besondere Bedeutung zu, heißt es in der Einladung,

Gerne wird die kleine Flamme weitergegeben, wenn die Gottesdienstbesucher dafür eine eigene Kerze in einem entsprechenden Behältnis mitbringen.

Unter Mitgestaltung der Pfadfinder des Stammes Don Bosco finden die drei Gottesdienste der Seelsorgeeinheit an diesem Samstag, 19. Dezember, um 18 Uhr in St. Sebastian Ketsch sowie am Sonntag, 20. Dezember, um 9 Uhr in St. Michael Rohrhof und um 10.30 Uhr in der Schutzengelkirche in Brühl statt. mf

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020