Pfadfinder geben die Flamme weiter

Brühl.Die Altpfadfindergruppe des Stammes „Mithrandir“ hat das Friedenslicht in Speyer abgeholt. Die Flamme, die vor wenigen Tagen in der Geburtsgrotte entzündet wurde, wird nun in einer Stafette an alle Menschen weitergereicht, die damit ein Zeichen gegen Krieg, Gewalt und Intoleranz setzen möchten.

Die Flamme kann – wenn man eine eigene Kerze mitbringt – am Wochenende beim Weihnachtsmarkt an der Villa Meixner am Stand von Imker Günther Martin abgeholt werden. Außerdem werden die Altpfadfinder das Friedenslicht an Heiligabend in die Kirchengemeinden bringen. Dort wird es in den Gottesdiensten weitergereicht. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018