Pfingsten online gemeinsam feiern

Brühl.Was feiern wir an Pfingsten? An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus im Stall in Bethlehem. An Ostern denken wir an die Auferstehung von Jesus und freuen uns über die leckeren Ostereier. Aber an Pfingsten? „Dem Pfingstfest wollen wir gemeinsam auf die Spur kommen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da es momentan immer noch nicht möglich ist, einen gemeinsamen Familiengottesdienst zu feiern, lädt die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch zu einem Online-Kindergottesdienst ein, der als Videokonferenz stattfinden wird und Kindergarten- und Grundschulkinder als Zielgruppe hat.

Der Online-Kindergottesdienst findet am Sonntag, 31. Mai, um 10 Uhr statt. Alle Kinder und ihre Familien sind eingeladen. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Zugangslink und weitere Informationen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 29. Mai, bei Gemeindereferentin Nathalie Wunderling per E-Mail: nathalie.wunderling@kath-bruehl-ketsch.de möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020