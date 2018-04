Anzeige

Brühl.Sobald eine Person pflegebedürftig wird, ist dies für die Angehörigen damit verbunden, für die Pflege und Versorgung des Familienmitgliedes Sorge zu tragen. Die Unterbringung in Alters- oder Pflegeheimen ist regelmäßig mit erheblichen Kosten verbunden. Daher werden Ansprüche des Pflegebedürftigen gegen seine Angehörigen vom Sozialhilfeträger geprüft.

Ein Fachvortrag „Elternunterhalt“ in Kooperation mit der Volkshochschule findet dazu am am Mittwoch, 2. Mai, um 18.30 Uhr in der Pro-Seniore-Residenz statt. Rechtsanwalt Bernd Kieser informiert über die finanzielle Rückgriffsmöglichkeiten der Sozialhilfeträger und will ein Problembewusstsein im Hinblick auf eine Vermögensplanung in der eigenen Familie schaffen. zg