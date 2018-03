Pilger folgen Leidensweg von Jesu Christus

Anzeige

Mit Diakon Heiko Wunderling gehen wir den Weg. Er zeigt auf die fünfte Abbildung, sagt: „Das ist für mich die aussagekräftigste Station unter 14 inhaltsreichen: Simon hilft Jesus, oder hilft hier gar Jesus Simon, indem er das Kreuz noch intensiver stützt?“ Je nach Interpretationsweise – für die die Bilder Impulse geben – kann man deren Inhalt auch auf sich selbst übertragen, verdeutlicht Wunderling: „Gibt es jemanden, der mir hilft, dem ich Hilfe leiste?“

Welches Päckchen trage ich?

Der Diakon lenkt den Blick an der ersten Station „Jesus wird zum Tode verurteilt“, auf das Hohn zeigende Gesicht des Richters Pilates, der auf seinem Stuhl sitzend den als „König“ ausstaffierten Jesus mustert. An Station 2 „Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern“; „welches Kreuz, oder umgangssprachlich „Päckchen“, habe ich zu tragen, welche Aufgabe ist mir auferlegt?“, stellt Wunderling die Frage.

Jesus sollte leiden und litt, was sich unter der Bürde, die er trug an der dritten Station „Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz“, deutlich zeigt. Das Leiden der Angehörigen manifestiert sich in der vierten Station „Jesus begegnet seiner Mutter“. Es geht um das Abschied nehmen, das jeder in irgendeiner Weise schon erlebt hat. Hilfe geben, Hilfe erfahren: Station fünf „Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“.

Veronika tupft Jesus Schweiß und Blut vom Gesicht, auf dem Schweißtuch zeigt sich darauf das Antlitz Jesu, das zeigt die 6. Station mit dem Titel „Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.“ Schmerz zeigt die gesamte Haltung des gefallenen Jesus an der 7. Station, die heißt: „Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz.“

Noch einmal richtet sich Jesus auf und begegnet an Station acht den weinenden Frauen. „Sehen Sie, wie er die Hände leicht nach außen geneigt seitlich seines Körpers hält?“, fragt Wunderling. Tatsächlich liegt eine Frau auf Knien, eine andere steht vor Jesus, das Kreuz im Hintergrund. „Ein Hinweis darauf, was an Ostern passieren wird“, interpretiert der Diakon.

An der 9. Station „Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz“ liegt Jesus flach unter dem Kreuz, hinter dem sich schemenhaft angedeutet, eine Kirche als Institution erhebt. „Der kleine Würfelbecher und die drei Würfel am rechten unteren Rand der Abbildung 10 weisen darauf hin, dass die Soldaten um das Gewand Jesu, das sie ihm abnehmen, würfeln, also Glücksspiel betreiben. „Das Gesicht des rechten Soldaten drückt dessen Hohn für Jesus direkt aus“, beschreibt Wunderling. Der Schmerz Jesu ist deutlich zu sehen, als er an Station 11 an das Kreuz genagelt wird. Sein Tod am Kreuz ist auf Bild 12 erkennbar.

Das vorletzte Bild zeigt, wie Jesus vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt wird, alle Gesichter zeigen großes Leid. Zuletzt geht es um den Abschied vom geliebten Jesus, als der heilige Leichnam in das Grab gelegt wird. „Anlass über die eigene Vergänglichkeit zu reflektieren“, weist der Diakon hin.

Kinder würden sich in der Kirche oft die Bilder anschauen, „auch die Figuren, das ist immer eine große Sache und gehört zum Religionsunterricht“, erzählt Wunderling, dass die Kinder oft Dinge in den Bildern und Figuren entdeckten, die Erwachsene nicht wahrnehmen würden und dann auch viele Fragen stellen. Beeindruckend ausgearbeitet und mehrere Blicke wert sind die Darstellungen auf jeden Fall, gleich welche Gedanken sich der Betrachter individuell macht.

