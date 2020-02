Pilgern oder radwandern

Brühl/Ketsch. Die Firmung in der Seelsorgeeinheit Brühl/Ketsch läuft an, heißt es in einer Presseinformation. Diesmal richtet sich die Firmung unter dem Motto „Gemeinsam können wir Berge versetzen“ an alle Jugendlichen der Seelsorgeeinheit, die zwischen Oktober 2002 und September 2005 geboren sind. Ein erstes Infotreffen fand bereits statt, in dem das vielfältige Programm mit erlebnispädagogischen, ökologischen und kreativen Elementen vorgestellt wurde.

Neben Pilgern im Schwarzwald, Radwandern im Neckartal und einer Fahrt ins französische Taizé können die Jugendlichen zwischen Sozialprojekten im Pflegeheim oder Gefängnis, einem „Urban gardening“-Projekt, einem Bandprojekt oder auch Geocaching wählen und so ihren eigenen Firmweg zusammenstellen.

Die Firmung selbst findet am Freitag, 20. November, um 17 Uhr in St. Sebastian in Ketsch statt. Interessierte, die am Informationsabend nicht teilnehmen konnten, werden von den Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit eingeladen, sich noch anzumelden. Auch Menschen, die die Jugendlichen bei der Firmvorbereitung begleiten wollen, sind willkommen. zg

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.kath-bruehl-ketsch.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020