Plätzchen lassen Vorfreude aufkommen

Brühl.Der evangelische Kindergarten Heiligenhag verwandelte die Hausbäckerei im Real-Einkaufsmarkt in eine Weihnachtsbackstube. Und so stimmten die Jungen und Mädchen natürlich erst einmal den Rolf-Zuckowski-Gassenhauer „In der Weihnachtsbäckerei“ an, um die richtige Stimmung zu erzeugen, bevor es „so manche Kleckerei“ gab. Aber natürlich war das nicht der einzige Song, den die Kinder draufhatten, so sangen sie während des rund dreistündigen Backvormittags bei Real noch so manch anderes Lied.

Real-Geschäftsführer Thorsten Arns hatte die Nachwuchsbäcker des Kindergartens Heiligenhag bereits Ende November zu diesem Aktionstag in seinem Einkaufsmarkt eingeladen. Und so stimmten die jungen Weihnachtsbäcker neben dem Real-Team mit den Auszubildenden Jaqueline Segreto und Baolong Mac auch alle Kunden auf den ersten Advent ein, denn schnell zog der erste Plätzchenduft durch den Markt. 16 Kinder rollten dafür Teig begeistert aus, formten und stachen unzählige Plätzchen aus und verzierten diese mit bunten Streuseln, Mandelkernen und Nüssen.

Gesundes Frühstück als Stärkung

Um die Wartezeit während des Backvorganges ein wenig zu verkürzen, gab es zudem noch ein leckeres und gesundes Frühstück für die fleißigen Kinder. Gut gestärkt und mit vielen Plätzchen im Gepäck machten sich die Jungen und Mädchen gemeinsam mit Kindergartenleiterin Doris Huschka und Gudrun Reißmann auf den Heimweg.

„Der Backvormittag war für unsere Kinder eine wunderbare Einstimmung auf den Adventssonntag“, freuten sich die beiden Betreuerinnen der Einrichtung in evangelischer Trägerschaft. Und natürlich übermittelten sie auch den Verantwortlichen des Einkaufsmarktes den Dank der Jungen und Mädchen, die noch lange von diesem Erlebnis in der Backstube zehren werden . zg/ras

