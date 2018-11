Plakat zeigt Motive der Zeitgeschichte

Brühl.Die Mitglieder des Künstlerforums treffen sich am Samstag, 24. November, in der Galerie Strobel. Ein Themenschwerpunkt wird die Reflektion der Veranstaltung für Neubürger in der Festhalle sein.

Annika Frank, die in dem Genre Cartoon und Grafikdesign arbeitet, hatte ein großes Plakat entworfen. In der Mitte des Plakats hat sie das Logo des Künstlerforums gesetzt, das durch das Hufeisen den Bezug zur Gemeinde dokumentieren soll. Um das Wappen herum ist von jedem der acht Künstler ein Werkmotiv.

Derzeit hängt an der Pergola der Galerie eine große Plane mit einer Collage zur Zeitgeschichte. Sie bleibt bis zum Ende dieses Jahres hängen. Ab Januar wird ein neues Exponat von Annika Frank konzipieren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018